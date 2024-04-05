Лидер "Хезболла" заявил, о готовности к полномасштабной войне с Израилем

Нападение на иранское консульство в Дамаске стало точкой отсчета грядущего поражения Израиля в войне, заявил лидер шиитской партии "Хезболла" шейх Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал NBN.

Как передает Day.Az со сссылкой на ТАСС, по его словам, "ответный иранский удар неотвратим".

"В сложившейся ситуации мы заявляем, что силы сопротивления не боятся вступления в полномасштабный конфликт в случае израильского нападения на Ливан, - подчеркнул шиитский политик. - Мы готовы к войне и пустим в ход то оружие, которое еще не использовали в перестрелках с противником".

Как отметил Насрулла, "юг Ливана будет оставаться горячим участком фронта до тех пор, пока не будет прекращена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа". "У [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху нет никаких перспектив, он не смог разгромить [движение] ХАМАС, у него большие внутренние проблемы и провалы на международной арене", - резюмировал политик.

Выступление Насруллы было приурочено к отмечаемому 5 апреля в исламском мире Дню Иерусалима, который проводится по инициативе иранского духовенства с 1982 года в последнюю пятницу священного месяца-поста Рамадан в знак солидарности с палестинским народом.

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