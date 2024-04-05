Израиль нанес удар по штабу движения "Амаль" на юге Ливана

Израильские ВВС ударили по штабу шиитского движения "Амаль", бойцы которого участвуют в военных действиях на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

Отмечается, что в результате атаки погибли трое шиитских активистов, а здание в окрестностях города Марджаюн, где находится штаб, полностью разрушено.

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