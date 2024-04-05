https://news.day.az/world/1650020.html Израиль нанес удар по штабу движения "Амаль" на юге Ливана
Израиль нанес удар по штабу движения "Амаль" на юге Ливана
Израильские ВВС ударили по штабу шиитского движения "Амаль", бойцы которого участвуют в военных действиях на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.
Отмечается, что в результате атаки погибли трое шиитских активистов, а здание в окрестностях города Марджаюн, где находится штаб, полностью разрушено.
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