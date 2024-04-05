Байден с о продолжении помощи Израилю

Президент США Джо Байден назвал несерьезной постановку вопроса о том, может ли он отказать в дальнейшей поддержке Израилю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неужели это серьезный вопрос?!" - сказал Байден на Южной лужайке Белого дома в ответ на вопрос одного из журналистов о том, намерен ли он отказать Израилю в дальнейшей поддержке. На аналогичный вопрос другого журналиста Байден дал неоднозначный ответ. "Я попросил их делать то, что они делают", - сказал американский лидер, не пояснив, что конкретно он имел в виду.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам в Брюсселе, что Израиль после удара по волонтерам организации World Central Kitchen (WCK) готов корректировать методы ведения боевых действий для обеспечения безопасности гуманитарных работников в секторе Газа.

Армия обороны Израиля распространила заявление по итогам проверки, из которого следует, что волонтеры WCK погибли в секторе Газа из-за ошибочного удара израильских военных, которые приняли их за вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС. В армии также сообщили, что офицеры, непосредственно ответственные за этот удар, будут отстранены от должностей, а главе Южного командования Армии обороны Израиля объявят выговор.

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