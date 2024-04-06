США и Израиль считают, что Иран готовится ответить на удар Израиля по консульству

США и Израиль убеждены, что Иран готовится к ответным мерам после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американские чиновники сообщили телекомпании CBS.

Согласно полученным США разведданным, Иран планирует ответный удар, при котором будут задействованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. По словам чиновников, время и цель удара неизвестны, но пропорциональным ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске был бы удар по израильскому дипломатическому объекту.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!