https://news.day.az/world/1650036.html США и Израиль считают, что Иран готовится ответить на удар Израиля по консульству
США и Израиль считают, что Иран готовится ответить на удар Израиля по консульству
США и Израиль убеждены, что Иран готовится к ответным мерам после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американские чиновники сообщили телекомпании CBS.
Согласно полученным США разведданным, Иран планирует ответный удар, при котором будут задействованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. По словам чиновников, время и цель удара неизвестны, но пропорциональным ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске был бы удар по израильскому дипломатическому объекту.
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