https://news.day.az/world/1650038.html Стрельба на автовокзале в Турции - есть погибший
Стрельба на автовокзале в Турции - есть погибший
В результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия на автовокзале в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции один человек погиб, а 10 получили ранения, передает Day.Az.
По предварительной версии полиции, инцидент начался со словесной перепалки подростков. Драка завязалась у билетной кассы.
Согласно информации, находившийся рядом полицейский вмешался в конфликт и в результате получил ранения. На данный момент его жизни ничего не угрожает. В результате потасовки погиб 46-летний мужчина.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре