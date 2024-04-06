Стрельба на автовокзале в Турции

В результате драки с применением огнестрельного и холодного оружия на автовокзале в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции один человек погиб, а 10 получили ранения, передает Day.Az.

По предварительной версии полиции, инцидент начался со словесной перепалки подростков. Драка завязалась у билетной кассы.

Согласно информации, находившийся рядом полицейский вмешался в конфликт и в результате получил ранения. На данный момент его жизни ничего не угрожает. В результате потасовки погиб 46-летний мужчина.

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