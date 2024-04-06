Китай заявил США о готовности реагировать на провокации

Делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе состоявшегося на Гавайях заседания китайско-американского консультативного механизма по безопасности на море выразила готовность реагировать на провокационные действия, которые предпринимаются под предлогом обеспечения свободы навигации и полетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны народной республики.

"Китайская сторона отметила, что <...> выступает решительно против любых действий, которые [якобы] во имя свободы навигации и полетов ставят под угрозу суверенитет и безопасность КНР, - говорится в сообщении, опубликованном на странице военного ведомства в социальной сети WeChat. - Вооруженные силы Китая продолжат в соответствии с законом реагировать на все опасные и провокационные действия".

Члены делегации НОАК напомнили Пентагону, что вопросы, касающиеся защиты кораблей и самолетов Китая, "неразрывно связаны с национальной безопасностью". "КНР будет твердо защищать свои территориальный суверенитет, права и интересы на море, поддерживать мир, стабильность и процветание в регионе", - подчеркнули они.

По сведениям Минобороны, в ходе консультаций, состоявшихся 3 и 4 апреля, представители ВС двух государств провели "откровенный и конструктивный обмен мнениями" о нынешней ситуации в области безопасности на море и в воздухе. Стороны обсудили кодекс поведения при незапланированных встречах ВМС и боевых самолетов, уделили внимание мерам, касающимся оптимального урегулирования соответствующих вопросов. Заседание, как отмечается, было нацелено на реализацию "важного консенсуса", достигнутого между лидерами Китая и США, и на обеспечение "стабильного и устойчивого развития межармейских связей".

Предыдущий раунд консультаций в указанном формате прошел в декабре 2021 года. Решение о восстановлении взаимодействия на основе данного механизма было принято по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре прошлого года в Сан-Франциско. Диалог военных двух государств был приостановлен в связи с несанкционированной поездкой в 2022 году на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США, которым тогда была Нэнси Пелоси.

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