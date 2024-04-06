https://news.day.az/world/1650051.html Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором
Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я поручил главе МИД <...> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором", - написал Лопес Обрадор на своей странице в Х (ранее Twitter).
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