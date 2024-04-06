Польша подняла военную авиацию

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью (6 апреля 2024 года - прим. ТАСС) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).

ВС Польши неоднократно принимали эту меру за последние недели. 24 марта Оперативное командование польской армии сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По его версии, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В своем заявлении командование утверждает, что речь идет о российской крылатой ракете. Доказательств этим заявлениям не было представлено.

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