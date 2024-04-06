ХАМАС не ответило на предложение Израиля по сделке о заложниках

ХАМАС еще не дало ответа на предложение Израиля по новой сделке о заложниках. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По утверждению высокопоставленного израильского чиновника, имя которого не указывается, руководство ХАМАС не заинтересовано в сделке. "[Лидер ХАМАС в Газе Яхья] Синвар не хочет сделки. Ему не интересны страдания жителей Газы", - приводит его слова газета. "Он ждет того, чтобы трения усилились, и это привело бы к дальнейшей эскалации", - добавил собеседник.

Как утверждает он, Израиль проявляет "выдающуюся гибкость" в переговорах, однако международные посредники не оказывают никакого влияния на ХАМАС. "Посредники во главе с Катаром не оказывают [на ХАМАС] никакого давления. Катар воздерживается от депортации лидеров ХАМАС, которых он приютил, кроме того, он не закрывает их банковские счета с сотнями миллионов долларов, которые используются в целях терроризма", - добавил собеседник газеты.

В ночь на 2 апреля радиостанция Kan сообщила, что израильская сторона представила посредникам в Каире "обновленную и более гибкую позицию" в отношении возвращения жителей в северные районы сектора Газа для продвижения к сделке по заложникам и ждет реакцию ХАМАС. 4 апреля член руководства ХАМАС Усама Хамдан отметил, что "переговоры о перемирии, к сожалению, скорее заходят в тупик, чем продвигаются вперед".

Портал Axios сообщил, что в выходные директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прибудет в Каир. В египетской столице он намерен провести переговоры по удерживаемым в Газе заложникам с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом египетской разведки Аббасом Камелем.

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