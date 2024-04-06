Байден предложил Египту и Катару уговорить ХАМАС освободить заложников

Президент США Джо Байден направил письмо властям Египта и Катара с предложением, чтобы те заручились обещаниями ХАМАС соблюдать соглашение об освобождении заложников перед началом нового раунда переговоров на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Байден написал президенту Египта Абделю Фаттах ас-Сиси и эмиру Катара шейху Тамим бен Хамад Аль Тани. Как отмечают источники, Израиль согласится прекратить огонь в анклаве, если ХАМАС освободит заложников, удерживаемых в Газе.

Портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отправится в эти выходные в Каир для проведения переговоров по проблеме удержания заложников. По его данным, Бернс проведет встречи с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом египетской разведки Аббасом Камелем.

18 марта в Дохе возобновились переговоры с участием Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, посвященные вопросу освобождения заложников и установлению в анклаве режима прекращения огня. 29 марта Нетаньяху объявил о решении направить делегации с участием представителей служб безопасности в Катар и Египет для продолжения консультаций с ХАМАС.

В ночь на 2 апреля радиостанция Kan сообщила, что израильская сторона представила посредникам в Каире "обновленную и более гибкую позицию" в отношении возвращения жителей в северные районы сектора Газа для продвижения к сделке по заложникам и ждет ответа ХАМАС.

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