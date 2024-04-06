Иран и Пакистан договорились провести обмен заключенными

Заместитель главы Министерства юстиции Ирана по правам человека и международным делам Аскар Джалалян и министр юстиции и законодательства Пакистана Азам Назир Тарар достигли соглашения об обмене заключенными. Об этом сообщило агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент 60 иранцев отбывают наказание в пакистанских тюрьмах, и в связи с этим мы предлагаем создать условия для освобождения заключенных с обеих сторон", - заявил Джалалян во время встречи с министром юстиции Пакистана.

Как отмечает ISNA, замглавы Минюста Ирана добавил, что в тюрьмах исламской республики содержатся порядка 160 пакистанцев и что Тегеран готов освободить их в ближайшее время.

Пакистанский министр в свою очередь приветствовал предложение иранской стороны. Он подчеркнул, что МВД Пакистана предпримет шаги для освобождения иранцев, которые совершили незначительные преступления.

18 сентября 2023 года состоялся обмен между Ираном и США в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел из Ирана в Доху, а власти США освободили пять иранских граждан. Кроме того, Тегеран провел обмен заключенными с Анкарой по формуле "три на три" в районе КПП "Базарган".

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