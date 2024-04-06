Разведка Канады считает, что Индия и Пакистан пытались вмешаться в выборы в стране

Правительства Индии и Пакистана якобы пытались вмешаться в канадские парламентские выборы в 2019 и 2021 годах. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на документы Канадской службы безопасности и разведки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, в 2021 году Индия якобы предпринимала такие попытки через своего агента влияния в Канаде, а в 2019 году представители Индии и Пакистана тайно пытались оказать влияние на канадскую политику с учетом интересов своих стран, утверждается в документах.

В течение прошлого года в Канаде муссировалась тема возможного вмешательства Китая в канадские парламентские выборы в 2019 и 2021 годах. Так, газета The Globe and Mail со ссылкой на секретные данные Канадской службы безопасности и разведки сообщала, что Китай якобы разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года.

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