Британия призвала НАТО увеличить расходы на ВПК из-за боязни Трампа

Увеличение расходов стран НАТО на военно-промышленный комплекс (ВПК) оградит альянс от экс-президента США Дональда Трампа в случае его возвращения на пост главы государства. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в максимально сильную форму также поможет оградить альянс от потенциального воздействия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре", - приводит его слова издание.

Глава британского МИД подчеркнул, что сила альянса при оборонных расходах каждого его члена, превышающих два процента от ВВП, заставит любого, кто победит на выборах в США, инвестировать в "успех" НАТО.

По такому же принципу Кэмерон отметил важность поддержки Украины. По его словам, если к концу года Россия понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то "новый или переизбранный президент увидит, что Украина - это вопрос, в который стоит инвестировать".

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