Иран строго предупреждает США
Заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди призвал США "держаться подальше", пока Иран готовит ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cвоим мнением Джамшиди поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
"В письменном послании Исламская Республика Иран предупреждает руководство США, чтобы оно не попадало в ловушку, расставленную Нетаньяху для США: держитесь подальше, чтобы не пострадать", - написал он.
До этого Джамшиди заявил, что Соединенные Штаты призвали Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.
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