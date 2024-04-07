СМИ рассказали о требованиях к главному кандидату на пост генсека НАТО

Несколько стран Восточной Европы готовы поддержать главного кандидата на пост генсека НАТО, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, при условии, что в руководстве альянса увеличится доля выходцев из региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Bloomberg сообщили осведомленные источники.

Агентство отмечает, что на высших должностях в НАТО представителем Восточной Европы является только заместитель действующего генсека Йенса Столтенберга - Мирча Джоанэ из Румынии.

При этом после начала военной операции на Украине восточноевропейские государства - члены альянса, как пишет Bloomberg, "почувствовали уверенность" и начали стремиться к большему влиянию на процесс принятия решений внутри объединения.

Рютте необходимо заручиться поддержкой всех 32 стран НАТО, в настоящий момент его кандидатуру одобряют 28. Оставшиеся четыре страны это Венгрия, Румыния, Словакия и Турция.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который также претендует на пост главы Североатлантического альянса, заявил в феврале: "Было бы недопустимо, чтобы ни одна из главных должностей, обсуждаемых в этом году, не была занята кем-то из Восточной Европы".

В Венгрии поддержку Рютте исключали. "Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени", - заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в начале марта.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар отметил в начале апреля, что "ожидал большего сочувствия со стороны кандидатов к требованиям стран восточного крыла НАТО".

Столтенберг должен покинуть пост генсека Североатлантического альянса этой осенью. Изначально планировалось, что он уйдет с должности в 2018 году, но его полномочия дважды продлевали.

Официальная процедура выборов генерального секретаря НАТО отсутствует, его назначают по соглашению всех стран - членов альянса. Эксперты американского издания Foreign Policy отмечали, что фактически кандидата определяют ключевые члены НАТО - США, Германия, Франция и Великобритания. Они кандидатуру Рютте поддержали.

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