США решили разместить в Азии ракеты средней дальности

Пентагон планирует вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Об этом заявил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, пишет Asahi, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как указал военный, США хотят найти способ противодействия модернизации ракетного потенциала Китая. "Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты", - подчеркнул он.

Флинн не стал раскрывать конкретных данных о типах вооружений, сроках размещения и планируемых местах базирования. Журналисты предположили, что речь идет о пусковых установках Typhon, позволяющих запускать крылатые ракеты "Томагавк" и зенитные ракеты SM-6.

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