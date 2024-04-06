В Иране задержали террористов, планировавших теракты

Участники террористической группировки "Исламское государство", планировавшие теракты во время религиозного праздника 10 апреля, арестованы в городе Махдашт недалеко от Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель полиции Ирана Саид Монтазер оль-Махди.

"Спецслужбы задержали высокопоставленного члена ИГ Мохаммада Закера и еще двух членов подразделения этой террористического группировки", - приводят его слова иранские СМИ. По словам представителя полиции, "они планировали организовать взрывы с помощью террористов-смертников в день предстоящего религиозного праздника. Монтазер оль-Махди добавил, что полиция также задержана восемь пособников террористов.

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