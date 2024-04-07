Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду

Британские разведывательные беспилотные летательные аппараты Watchkeeper стоимостью £5 млн ($6,27 млн) не могут функционировать в плохих погодных условиях. Об этом сообщает The Times, подчеркивая, что эти дроны задействуют только в учениях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Watchkeeper создали на базе израильского дрона Hermes 450 от Elbit Systems. Беспилотник был разработан Thales UK в партнерстве с израильской компанией. БПЛА предназначен для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, он может находиться в небе до 16 часов.

При этом авторы The Times отмечают, что дрон оказался "не таким впечатляющим". По данным издания, Watchkeeper были сильно модифицированы, они сильно "отягощены" дополнительными характеристиками. В материале говорится, что некоторые дроны разбились, восемь из них были списаны.

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