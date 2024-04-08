https://news.day.az/world/1650151.html Во Франции предложили отбирать сбережения вкладчиков, чтобы спасти бюджет - ВИДЕО
Во Франции предложили отбирать сбережения вкладчиков, чтобы спасти бюджет - ВИДЕО
Депутат Законодательного собрания Франции Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. С такой инициативой она выступила в эфире местного телеканала, передает Day.Az.
При этом Руссо не уточнила, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.
Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны.
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