Во Франции предложили отбирать сбережения вкладчиков, чтобы спасти бюджет

Депутат Законодательного собрания Франции Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. С такой инициативой она выступила в эфире местного телеканала, передает Day.Az.

При этом Руссо не уточнила, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны.

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