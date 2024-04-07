Китай выразил озабоченность действиями США

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе состоявшихся в городе Гуанчжоу (административный центр южнокитайской провинции Гуандун) консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен выразил американской стороне обеспокоенность усиливающимися рестрикциями Вашингтона в торгово-экономических отношениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, китайская сторона выразила "серьезную озабоченность" ограничительными мерами Соединенных Штатов в отношении КНР. Как отмечается, Пекин также дал Вашингтону "доскональный ответ" по проблемам, касающимся использования национальных производственных мощностей.

Участники встречи провели "глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями" в соответствии с договоренностями, достигнутыми на уровне лидеров двух государств. Хэ Лифэн и Йеллен также обсудили макроэкономическую ситуацию в мире и двусторонние отношения.

Среди вопросов, которые Китай и США условились обсуждать в дальнейшем, - сбалансированный экономический рост, поддержание финансовой стабильности и совместная борьба с отмыванием денег.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!