Глава НАТО призвал Швецию больше инвестировать в инфраструктуру

Швеция должна больше инвестировать в свою военную и гражданскую инфраструктуру, такую, как дорожная и железнодорожная сети, с тем чтобы та соответствовала требованиям НАТО по обеспечению транспортных возможностей в западно-восточном направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sveriges Radio.

"Необходимо больше инвестировать в инфраструктуру, как военную, так и гражданскую, чтобы перевозить грузы. Это касается всей Скандинавии, поскольку в текущих условиях ее можно рассматривать как одно оперативное целое", - считает он.

Глава НАТО также отметил необходимость дальнейшего развития шведской системы здравоохранения.

"Швеция является страной с хорошо развитой системой здравоохранения. Однако и страна с хорошо развитой системой здравоохранения может нарастить ее возможности и повысить способность к взаимодействию в кризисной ситуации", - сказал он.

По словам Столтенберга, большое значение имеют также координация, информация и общая готовность к кризисной ситуации.

Согласно планированию НАТО, в случае военного конфликта в Балтийском регионе Швеция должна принимать раненых в медучреждениях, расположенных в районе долины озера Меларен и на восточном побережье.

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