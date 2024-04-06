Литва передала Украине бронетранспортеры М-577

Вильнюс передал Киеву партию бронетранспортеров М-577. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Помощь Украине является нашей стратегической целью. Передаваемые нами и союзниками вооружение и техника критически восполняют военные потребности Украины", - приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса. Количество направленной техники не уточняется.

Министр напомнил, что в марте Литва передала Киеву снаряды калибра 155 мм, а также выделила €35 млн в рамках инициативы Чехии по обеспечению армии Украины боеприпасами.

Вильнюс разработал план оказания военной поддержки Украине, согласно которому с 2024 года по 2026 год она составит не менее €200 млн. С начала конфликта Литва оказала Украине военную помощь в размере €605 млн.

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