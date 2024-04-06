"Хезболла" обстреляла Израиль

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболла" подвергли обстрелу израильский город Шломи, расположенный в Западной Галилее в 1 км от границы с Ливаном. Как сообщается в заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в Telegram-канале, по этому населенному пункту было выпущено три ракеты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Залпы из реактивных систем залпового огня были сделаны по скоплению сил противника в районе Джель-эль-Алям, а ракета большого калибра Bourkan была использована для нанесения удара по израильским позициям возле поселения Маликия.

В ответ ВВС Израиля атаковали форпосты шиитских отрядов в Блиде и Тейр-Харфе.

В восточном секторе ливанского юга напряженность царит на участке границы поблизости от города Рашая-эль-Фуххар и соседних с ним селений Кфар-Шуба и Эль-Фрейдис, где происходит перестрелка между бойцами "Хезболлах" и израильскими военнослужащими.

По сведениям очевидцев, в небе находятся израильские беспилотники, которые наносят удары по наземным целям.

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