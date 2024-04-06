Президент Финляндии поддержал решение кабмина о закрытии границы с РФ

Президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о бессрочном закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение сохранить восточную границу закрытой - правильное решение", - сказал Стубб в традиционном субботнем интервью телеканала Yle.

Он отметил, что граница закрыта для того, чтобы ситуация с беженцами не стала неконтролируемой, и действия правительства позволили избежать хаоса.

4 апреля кабмин Финляндии принял решение о бессрочном закрытии КПП на границе с Россией, которые были закрыты с конца ноября 2023 года из-за, по версии финских властей, неконтролируемого прибытия беженцев.

Как сообщали ранее финские СМИ, КПП на границе с Россией будут закрыты до тех пор, пока в Финляндии не будет принят закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией (когда беженцев якобы используют как способ для достижения неких целей), позволяющий отказывать в убежище прямо на границе. Ожидается, что этот законопроект поступит в парламент в апреле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

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