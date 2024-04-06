Прокуратура Берлина рассматривает около 680 дел, связанных с ближневосточным конфликтом

Порядка 680 дел, связанных с палестино-израильским конфликтом, находятся на рассмотрении прокуратуры Берлина после эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из них около 130 случаев связаны с преступлениями, совершенными во время демонстраций, проходившими из-за палестино-израильского конфликта. Имена обвиняемых известны по 209 делам. Прокуратура выдвигала обвинения восемь раз. В 16 случаях обвинительный приговор должен быть вынесен на основании постановления о наказании, то есть без устного слушания в суде.

По данным прокуратуры, приговор 25-летнему молодому человеку, принимавшему участие в беспорядках во время демонстрации в октябре 2023 года, вступил в силу. В ноябре прошлого года районный суд Тиргартена приговорил его к восьми месяцам условно за серьезное нарушение общественного порядка. Это был первый судебный процесс в Берлине после столкновений демонстрантов с полицией во время протестов, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

После нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года многочисленные митинги и демонстрации, особенно со стороны пропалестинских активистов, проходят в Берлине практически на регулярной основе. Неоднократно происходили столкновения с полицией и даже акты насилия, особенно в первые несколько недель после атаки ХАМАС. 2 ноября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила, что запрет на деятельность ХАМАС в стране, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц, вступил в силу. 8 октября Шольц заявил, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения.

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