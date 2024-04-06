https://news.day.az/world/1650309.html Грету Тунберг арестовали - ФОТО
Грету Тунберг арестовали - ФОТО
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах во время протестов против субсидий на ископаемое топливо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Telegraaf.nl.
Тунберг с несколькими другими участниками акции задержали за попытку перекрыть шоссе А12, соединяющее Гаагу с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре