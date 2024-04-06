Шведскую экоактивистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах во время протестов против субсидий на ископаемое топливо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Telegraaf.nl.

Тунберг с несколькими другими участниками акции задержали за попытку перекрыть шоссе А12, соединяющее Гаагу с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

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