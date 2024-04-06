Грету Тунберг арестовали

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах во время протестов против субсидий на ископаемое топливо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Telegraaf.nl.

Тунберг с несколькими другими участниками акции задержали за попытку перекрыть шоссе А12, соединяющее Гаагу с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

Greta Thunberg duikt na arrestatie vrijwel direct opnieuw op bij protest Den Haag en wordt weer opgepakt | Binnenland | Telegraaf.nl

Klimaatactivist Greta Thunberg opnieuw opgepakt bij XR-blokkade | Gooieneemlander

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