Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию

Совет Безопасности ООН 8 апреля обсудит запрос Палестины на вступление в организацию в качестве постоянного члена. Это следует из графика заседаний на следующую неделю, передает Day.Az.

В настоящее время Палестина имеет в ООН статус наблюдателя. Отметим, что обсуждение пройдет в рамках закрытого заседания. Первые консультации пройдут в 10:00, то есть в 17:00 по московскому времени.

"Председательство проведет консультации, чтобы обсудить дальнейшие действия по просьбе Палестины о возобновлении рассмотрения ее заявления о членстве в ООН и о передаче его в Комитет по приему новых членов", - говорится в данных графика.

В 12:00 же по местному времени, то есть в 19:00 по московскому времени, председатель СБ проведет заседание, чтобы подтвердить получение письма от Палестины и передать его в комитет.

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