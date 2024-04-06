https://news.day.az/world/1650314.html Таджикистан ответит на решение Турции
Таджикистан ответит на решение Турции
Официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что страна рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - сообщил Самади.
При этом дипломат отметил, что Турция не уведомила Таджикистан о решении ввести визовый режим.
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