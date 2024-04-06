Нападение на судно у берегов Йемена

Нападение на судно произошло в Красном море примерно в 61 морской миле к юго-западу от йеменского портового города Ходейда.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

Агентство не приводит каких-либо подробностей инцидента.

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