https://news.day.az/world/1650316.html Нападение на судно у берегов Йемена
Нападение на судно у берегов Йемена
Нападение на судно произошло в Красном море примерно в 61 морской миле к юго-западу от йеменского портового города Ходейда.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Агентство не приводит каких-либо подробностей инцидента.
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