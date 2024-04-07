В Израиле требуют внеочередных выборов

Новая волна массовых акций протеста прошла в ряде городов Израиля.

Как сообщает Day.Az ссылкой на The Times of Israel, участники манифестаций вышли на улицы с требованием к правительству страны немедленно заключить сделку с палестинскими радикалами для освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

7 апреля исполняется ровно полгода с момента атаки палестинских радикалов на Израиль, в ответ на которую началась военная операция израильской армии в секторе Газа, и нынешние митинги приурочены к этой дате.

Protesters hold torches on Begin Road outside the Kirya IDF Military Headquarters in Tel Aviv, April 6, 2024. (barakdor / Pro-Democracy Protest Movement)

Demonstrators on Kaplan Street in Tel Aviv protest against the government and call for early elections and a deal to release hostages held by Hamas, April 6, 2024 (Yair Palti / Pro-Democracy Protest Movement)

In a photo released by anti-government activists, protesters call for a hostage deal and immediate elections in Rehovot, April 6, 2024. (Ori Koren)

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