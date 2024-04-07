https://news.day.az/world/1650319.html В Израиле требуют внеочередных выборов - ФОТО
В Израиле требуют внеочередных выборов - ФОТО
Новая волна массовых акций протеста прошла в ряде городов Израиля.
Как сообщает Day.Az ссылкой на The Times of Israel, участники манифестаций вышли на улицы с требованием к правительству страны немедленно заключить сделку с палестинскими радикалами для освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.
7 апреля исполняется ровно полгода с момента атаки палестинских радикалов на Израиль, в ответ на которую началась военная операция израильской армии в секторе Газа, и нынешние митинги приурочены к этой дате.
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