В Израиле требуют внеочередных выборов

Новая волна массовых акций протеста прошла в ряде городов Израиля.

Как сообщает Day.Az ссылкой на The Times of Israel, участники манифестаций вышли на улицы с требованием к правительству страны немедленно заключить сделку с палестинскими радикалами для освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

7 апреля исполняется ровно полгода с момента атаки палестинских радикалов на Израиль, в ответ на которую началась военная операция израильской армии в секторе Газа, и нынешние митинги приурочены к этой дате.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!