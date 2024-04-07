https://news.day.az/world/1650330.html В лондонском аэропорту столкнулись два самолета - ВИДЕО
В лондонском аэропорту столкнулись два самолета - ВИДЕО
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета: Boeing 787 (принадлежит Virgin Atlantic) и Airbus A350 (British Airways).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, в результате происшествия оба судна получили незначительные повреждения.
Во время буксировки Boeing 787 задел крылом хвост A350. Пассажиров на борту не было, о пострадавших не сообщается.
Представитель Virgin Atlantic сообщил, что сейчас проводится расследование, повреждения устраняются.
К месту инцидента прибыло не менее пяти пожарных машин на случай утечки топлива или возможного пожара.
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