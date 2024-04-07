В лондонском аэропорту столкнулись два самолета

В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета: Boeing 787 (принадлежит Virgin Atlantic) и Airbus A350 (British Airways).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, в результате происшествия оба судна получили незначительные повреждения.

Во время буксировки Boeing 787 задел крылом хвост A350. Пассажиров на борту не было, о пострадавших не сообщается.

Представитель Virgin Atlantic сообщил, что сейчас проводится расследование, повреждения устраняются.

К месту инцидента прибыло не менее пяти пожарных машин на случай утечки топлива или возможного пожара.

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