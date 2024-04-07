https://news.day.az/world/1650332.html В Мексиканском заливе загорелась нефтяная платформа, есть пострадавшие
В Мексиканском заливе загорелась нефтяная платформа, есть пострадавшие
Девять человек пострадали в результате пожара на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Street Insider.
"Двое из них - собственные сотрудники, а семеро - подрядчики из других компаний", - говорится в публикации.
Отмечается, что возгорание было локализовано.
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