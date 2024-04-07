Девять человек пострадали в результате пожара на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Street Insider.

"Двое из них - собственные сотрудники, а семеро - подрядчики из других компаний", - говорится в публикации.

Отмечается, что возгорание было локализовано.

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