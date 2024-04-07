Аргентина осудила штурм посольства Мексики в Эквадоре

Аргентина присоединилась к странам латиноамериканского региона в осуждении вторжения в посольство Мексики в Эквадоре. Об этом говорится в заявлении аргентинского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аргентина присоединяется к странам региона и осуждает то, что произошло накануне вечером с посольством Мексики в Эквадоре", - заявили в дипведомстве и призвали эквадорские власти соблюдать положения Конвенции о дипломатическом убежище и Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Там также напомнили, что Аргентина недавно предоставила убежище венесуэльским оппозиционерам и "ожидает от властей страны разрешения на их вывоз".

В регионе с осуждением действий властей Эквадора выступили, в частности, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Колумбия, Куба и Чили.

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