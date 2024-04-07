Еще одна страна разорвала дипломатические отношения с Эквадором

Руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая достойные осуждения действия, совершенные в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, <...> мы заявляем о нашем суверенном решении разорвать все дипломатические отношения с правительством Эквадора, в то же время мы еще раз выражаем наше <...> уважение любимому эквадорскому народу, который живет во времена немыслимой жестокости, и еще раз подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям, которые регулируют цивилизованные отношения между государствами и правительствами мира", - говорится в заявлении правительства центральноамериканской республики.

Манагуа также выражает солидарность с властями Мексики и предлагает свою поддержку в защите ее интересов. "Наша солидарность и поддержка в любых судебных исках, которые могут возникнуть в связи с этим, президенту Мексики господину Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору и правительству страны", - отмечается в документе.

5 апреля власти Мексики заявили о предоставлении Гласу политического убежища. Политик проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию на свою территорию для ареста Гласа.

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