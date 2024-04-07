Количество преступлений в ФРГ выросло

Число зарегистрированных преступлений в Германии выросло на 5,5% в 2023 году и составило почти 6 млн. Об этом пишет газета Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности в полицию поступило 5,94 млн сообщений о преступлениях, отмечает издание. Последний раз такой показатель наблюдался в 2016 году. При этом подчеркивается, что раскрыто 58,4% всех зарегистрированных преступлений.

Насильственная преступность, как пишет Welt am Sonntag, достигла самого высокого уровня за 15 лет. Зафиксировано 214 099 подобных правонарушений. Число опасных и тяжких телесных повреждений выросло на 6,8% и достигло 154 541. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Герберт Ройль заметил, что настроения в обществе изменились. "Конфликты скорее решаются кулаками, а не словами", - констатировал он.

В 2022 году после нескольких лет спада преступность снова выросла по всей стране на 11,5% (около 5,63 млн). Однако тогда это отчасти было связано с отменой мер, введенных в связи с коронавирусом. Правительственные ограничения привели к сокращению возможностей для совершения преступлений в 2020 и 2021 годах, например из-за закрытия магазинов и ограничения контактов между людьми.

В то же время, по данным Welt am Sonntag, в прошлом году квартирных краж произошло больше, чем в 2022 году. За год это число выросло на 18,1%, до 77 819. Берлин является лидером по этому показателю с 8 323 случаями. Это значение увеличилось на 35,2%. Число подозреваемых выросло на 7,3%, до 2,25 млн, по сравнению с 2022 годом.

Ожидается, что официальную статистику глава МВД ФРГ Нэнси Фезер представит во вторник. Однако ставшие известными по отдельным федеральным землям данные за прошлый год уже позволяют предположить, что негативная тенденция 2022 года, которая на тот момент была частично связана с отменой государственных антикоронавирусных мер, продолжилась и в 2023 году.

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