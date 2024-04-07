Израиль нанес авиаудар по военному комплексу "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удары по военному комплексу и еще трем объектам инфраструктуры на территории Ливана, которые принадлежат "Хезболлах". Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранее этой ночью в ответ на атаку, в ходе которой прошлой ночью был сбит беспилотник Армии обороны Израиля, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу и еще трем объектам террористической инфраструктуры, которые относятся к системе противовоздушной обороны "Хезболлах", в районе Баальбека в Ливане", - отметили военные.

В армейской пресс-службе проинформировали, что истребители ЦАХАЛ накануне также ударили по военному комплексу и другой инфраструктуре "Хезболлах" в районах Айта-аш-Шаб и Одайсе. Кроме того, израильская артиллерия наносила удары по району Ятер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!