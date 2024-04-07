Потери армии Израиля с начала обострения конфликта достигли 604 человек

Армия обороны Израиля с начала обострения конфликта 7 октября потеряла в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 604 человека. Об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным, еще четверо израильских военнослужащих погибли в минувшую субботу в сектора Газа. Все потери зафиксированы на юге анклава.

Таким образом, с начала наземной операции в Газе ЦАХАЛ потерял убитыми 260 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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