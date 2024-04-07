Генсек ООН призвал Мексику и Эквадор мирно разрешить свои разногласия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность штурмом полицией Эквадора посольства Мексики и призвал обе страны уладить все разногласия мирными средствами. Об этом говорится в заявлении распространенном в субботу официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением сил безопасности Эквадора в здание посольства Мексики в Кито, - говорится в сообщении. - Генеральный секретарь призывает к сдержанности и призывает оба правительства урегулировать свои разногласия мирными средствами".

Помимо этого, говорится в заявлении, Гутерриш напомнил о принципе неприкосновенности дипломатических объектов и работников. "Генеральный секретарь подчеркивает, что нарушение данного принципа ставит под угрозу ведение нормальных международных отношений, что является крайне важным для сотрудничества между странами", - указали в офисе главы всемирной организации.