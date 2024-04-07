Сунак заявил о поддержке Британией права Израиля на самооборону

Великобритания продолжает поддерживать право Израиля на самооборону, но шокирована кровопролитием в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, подчеркнув, что конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС должен прекратиться, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После шести месяцев войны в Газе ситуация для мирных жителей продолжает становиться все хуже. Голод, отчаяние и число погибших ужасают своими масштабами, - говорится в заявлении Сунака, опубликованном его канцелярией. - Мы по-прежнему поддерживаем право Израиля защищать себя от угрозы со стороны террористов ХАМАС и обеспечивать свою безопасность. Однако все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием и в ужасе от убийства отважных британских героев [из гуманитарной организации World Central Kitchen], которые доставляли еду тем, кто в ней нуждался. Этот ужасный конфликт должен закончиться".

Сунак призвал к немедленному освобождению удерживаемых ХАМАС заложников и открытию маршрутов для доставки гуманитарной помощи в анклав. По его словам, быстрее всего этого поможет добиться немедленное объявление гуманитарной паузы.

Глава МИД Королевства Дэвид Кэмерон, со своей стороны, сказал газете The Sunday Times, что помощь, оказываемая Великобританией Израилю, "не является безусловной". Эти заявления были сделаны на фоне растущего давления на британское правительство со стороны депутатов и организаций, добивающихся запрета на продажу британского оружия Израилю.

В британском Минобороны также сообщили, что королевство направило в Восточное Средиземноморье корабль ВМС страны, который поможет установить гуманитарный морской коридор между Кипром и сектором Газа, где будет построен временный пирс для приема гуманитарных грузов. Ожидается, что коридор начнет действовать в начале мая при поддержке ООН, США и других партнеров Соединенного Королевства. Форин оффис также выделил £9,7 млн ($12,3 млн) на отправку в Газу гуманитарной помощи и оборудования, которое необходимо для обеспечения работы коридора.

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