Египет подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Каире 7 апреля

Переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа, в первую очередь по вопросам о прекращении огня и обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев, пройдут в Каире в воскресенье. Эту информацию подтвердил высокопоставленный египетский источник телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "в воскресенье в Каире пройдут встречи, на которых будут обсуждаться пути восстановления спокойствия в Газе". Он сообщил также, что в диалоге примут участие директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а также делегация Израиля. Ранее сообщалось, что от израильской стороны в Каир прибудет глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа.

Некоторое время назад палестинское движение ХАМАС информировало, что в воскресенье в Каир отправляются его представители "для обсуждения соглашения о прекращении огня в палестинском секторе". Делегацию движения возглавит заместитель главы движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя.

5 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу "Аль-Хадас" сообщил, что президент США Джо Байден рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху дать членам израильской делегации, участвующей в непрямых переговорах с радикальным движением ХАМАС, полномочия на заключение договоренностей по обмену заложников на палестинских заключенных. По его словам, Байден попросил Нетаньяху "разрешить израильским переговорщикам заключить сделку по обмену" заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Как отметил Кирби, президент США призвал премьера Израиля "как можно скорее завершить сделку по обмену".

В ночь на 2 апреля радиостанция Kan сообщила, что израильская сторона представила посредникам в Каире "обновленную и более гибкую позицию" в отношении возвращения жителей в северные районы сектора Газа для продвижения к сделке по заложникам и ждет реакцию ХАМАС. 4 апреля член руководства ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что движение передало египетским и катарским посредникам свое видение условий заключения договоренностей с израильский стороной, заметив, что, по его словам, "переговоры о перемирии, к сожалению, скорее заходят в тупик, чем продвигаются вперед".

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