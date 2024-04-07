Протестующие польские фермеры продолжили блокировать движение на границе с Украиной

Польские аграрии в рамках начавшихся в феврале протестов продолжают блокировать проезд транспорта в нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной, время ожидания на выезд из Польши составляет до пяти суток. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в связи с ограничением протестующими фермерами движения водители грузовиков ожидают на выезд из Польши на Украину более трех дней на КПП "Ягодин - Дорогуск", на пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" время ожидания составляет пять суток. Наименее острая ситуация с очередью на границе наблюдается на КПП "Рава-Русская - Гребенное", где грузовики ожидают на выезд из Польши около 35 часов, отмечает радиостанция. Польские аграрии продолжили блокаду этих трех пунктов пропуска несмотря на ослабление протестов в конце марта, после того как ряд их представителей подписал соглашение с Минсельхозом республики.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, а перевозчики - отменить льготы, введенные Евросоюзом для их украинских коллег. Очередная акция протеста против импорта украинской аграрной продукции была объявлена по всей стране с 9 февраля.

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