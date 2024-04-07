Избирательный штаб Байдена получил пожертвования на рекордные $90 млн в марте

Избирательный штаб действующего президента США Джо Байдена получил рекордные $90 млн пожертвований от сторонников в марте благодаря крупному мероприятию по сбору средств, прошедшему в Нью-Йорке. Об этом говорится в документе, распространенном штабом главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предвыборная кампания президента США завершила первый квартал 2024 года, собрав $187 млн, вступив во второй квартал со $192 млн на руках. По мнению штаба, это является "рекордом для любого кандидата от Демократической партии на данном этапе избирательного цикла". Как отмечается в документе, на данный момент 1,6 млн человек внесли пожертвования на избирательную кампанию Байдена.

Март стал лучшим месяцем по сбору средств для штаба, который 5-й месяц подряд бьет свой собственный рекорд. Так, в феврале он собрал рекордные на тот момент $53 млн. Кроме того, кампания Байдена собрала $26 млн долларов за один вечер, когда на прошлой неделе президент посетил мероприятие с экс-главами государства Бараком Обамой и Биллом Клинтоном в Нью-Йорке. В начале марта штаб получил $10 млн пожертвований от сторонников в течение 24 часов после выступления американского лидера в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны". Это позволило кампании открыть более 100 офисов по всей стране и запустить рекламную кампанию на $30 млн, нацеленную на ключевые штаты.

Бывший президент США Дональд Трамп располагает меньшими средствами. В марте его штаб собрал коло $66 млн и завершил месяц с $93,1 млн средств в своем распоряжении. За последний год штаб республиканца потратил миллионы долларов из-за судебных тяжб, что привело к значительному дефициту средств.

Сейчас нет практически никаких сомнений в том, что Республиканская партия официально выдвинет в качестве своего кандидата в президенты экс-главу американской администрации 77-летнего Трампа. Вопрос официального выдвижения кандидатуры Байдена, которому 81 год, Демократической партией в качестве ее кандидата в президенты тоже фактически решен. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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