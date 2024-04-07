Стало известно о скандале в США из-за грубого заявления Хиллари Клинтон

Грубое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о будущих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show привело к негативному отклику в американских изданиях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ведущий программы Джимми Фэллон попросил Клинтон обратиться к избирателям, которые не хотят выбирать между Джо Байденом и Дональдом Трампом. "Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов", - сказала она.

Журналисты осудили резкое требование Клинтон и сочли его опасным для рейтинга Байдена. Например, канал MSNBC обвинил политика в недостатке эмпатии. Издание The Hill также отметило, что слова Клинтон отразятся на позициях Байдена.

"Я не уверен, что самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена", - отметил политтехнолог партии Марк Лонгабаух.

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