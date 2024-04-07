В США допустили роспуск НАТО

Американский военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени заявил, что по прошествии 75 лет НАТО может исчезнуть. Об этом он высказался в интервью Pravda, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дени подчеркнул, что его беспокоят серьезные изменения в действиях США по отношению к Европе и к НАТО. Он допустил, что после избрания нового американского лидера произойдут "коренные перемены".

"Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо. Я даже не исключаю роспуска НАТО, что для Соединенных Штатов Америки стало бы крайне негативным сценарием", - отметил он.

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