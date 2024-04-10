Минобороны Британии заявило о неготовности к войне

Лондон не готов к возможной войне, некоторые члены британского Кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер, заявил замминистра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он согласился с позицией министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. Политик отметил, что встречался с коллегами из Минобороны Швеции, которые дали ему брошюру. В ней говорится, как действовать на случай начала войны. "Она служит суровым напоминанием о том, что война - это дело всей страны, и, честно говоря, мы в Великобритании очень сильно отстаем", - подчеркнул Хиппи.

Он добавил: чтобы приготовиться к войне, требуется много времени. "В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе", - высказался замминистра.

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