Франции предрекли разрушение

Военное столкновение Парижа и Москвы приведет к разрушению Франции. Такое мнение выразил основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военная кампания с РФ может привести только к нашему полному уничтожению", - заявил он, отметив, что союзники правительства отвергли слова президента Эммануэля Макрона о вводе войск в Украину.

По его словам, Франции необходимо искать пути к мирному урегулированию конфликта в Украине.

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