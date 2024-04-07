В минфине США прокомментировали переговоры между США и КНР

Способность вести трудные переговоры поставила две экономические сверхдержавы на основу стабильности. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен китайскому премьер-министру Ли Цяню, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"<...> за последний год мы поставили наши двусторонние отношения на более стабильную основу", - отметила глава американского ведомства.

Йеллен подчеркнула, что это не значит, что игнорируются разногласия или не поднимаются острые темы. Она обратила внимание, что стороны понимают: добиться прогресса можно исключительно при открытой прямой коммуникации.

Министр рассказала об обеспокоенности американских властей угрозой "избыточных мощностей КНР" по производству электрокаров, солнечных батарей и другой подобной продукции. Она призвала Вашингтон и Пекин ответственно управлять сложными отношениями.

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