ВМС Британии сообщили о нападении на судно вблизи Аденского залива

Нападение на судно произошло в 59 морских милях к юго-западу от Аденского залива. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Про его данным, судно было атаковано в 05:05 по местному времени. "Ведется расследование", - указано в сообщении. Дальнейшие детали не приводятся.

Центр дает свою стандартную рекомендацию находящимся в районе Красного моря судам соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных происшествиях.

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