Страны АUKUS рассматривают возможность присоединения Японии к альянсу

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, рассматривают возможность присоединения к нему Японии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Вашингтон, Лондон и Канберра объявят 8 апреля о переговорах, которые, как надеется Белый дом, приведут к присоединению Токио к AUKUS. Переговоры министров обороны будут сосредоточены на втором компоненте партнерства, который предполагает сотрудничество в таких сферах, как гиперзвуковое оружие. Вопрос о первом компоненте, связанном с закупками Австралией атомных подводных лодок, в повестку дня не включен, говорится в публикации.

Трехстороннее заявление будет сделано в преддверии встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Вашингтоне 10 апреля. Декларация AUKUS позволит Байдену и Кисиде включить желательную ссылку на будущее участие Японии в альянсе в совместное заявление, которое будет опубликовано после саммита, отмечает FT.

В то же время Кисида в пятницу, как указывает газета, заявил, что пока не было принято никакого официального решения насчет того, как Япония будет сотрудничать с AUKUS в будущем. "Мы хотели бы предпринимать дальнейшие усилия по укреплению сотрудничества с США, Австралией и Великобританией, которые являются важными партнерами в области безопасности и обороны", - заявил глава японского правительства в интервью FT и некоторым другим средствам массовой информации.

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