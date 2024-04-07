https://news.day.az/world/1650380.html Стало известно, когда в Турции начнет действовать визовый режим для граждан Таджикистана
Стало известно, когда в Турции начнет действовать визовый режим для граждан Таджикистана
Визовый режим для граждан Таджикистана начнет действовать в Турции с 20 апреля 2024 года, сообщили в министерстве иностранных дел Таджикистана, передает Day.Az.
В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Таджикистан об этой мере.
В связи с этим гражданам Таджикистана, начиная с 20 апреля, перед поездкой в эту страну необходимо иметь визу.
Ранее граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.
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